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"Пришлось вызывать спасателей": во Львове ребенок пострадал во время игры с друзьями

STYLERLIFE        09.06.2018 - 23:53
Фото: МЧС Украины
Фото: МЧС Украины

10-летний мальчик неудачно перелез через решетку

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об инциденте с 10-летним львовянином, который пострадал во время игры с друзьями.

Мальчик застрял в здании в форме замка.

"Юрий, во время прогулки с друзьями, перелез через решетку чтобы попасть в здание в виде замка. Но самостоятельно вернуться тем же путем уже не смог. Пришлось вызывать спасателей. Специалисты ГСЧС за считанные минуты прибыли на место происшествия, и с помощью бензореза срезали решетку чтобы высвободить ребенка", – говорится в сообщении.

Ребенок в результате происшествия не пострадал и заверил своих спасителей, что впредь будет осторожнее.

Ранее в детсаду Тернополя произошел скандал из-за прописки ребенка.

Видео: video.rbc.ua

В Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа "Человек-паук" из Парижа получил награду за спасение ребенка
Теги: ребенок
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