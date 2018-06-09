"Пришлось вызывать спасателей": во Львове ребенок пострадал во время игры с друзьями

10-летний мальчик неудачно перелез через решетку

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об инциденте с 10-летним львовянином, который пострадал во время игры с друзьями.

Мальчик застрял в здании в форме замка.

"Юрий, во время прогулки с друзьями, перелез через решетку чтобы попасть в здание в виде замка. Но самостоятельно вернуться тем же путем уже не смог. Пришлось вызывать спасателей. Специалисты ГСЧС за считанные минуты прибыли на место происшествия, и с помощью бензореза срезали решетку чтобы высвободить ребенка", – говорится в сообщении.

Ребенок в результате происшествия не пострадал и заверил своих спасителей, что впредь будет осторожнее.

Ранее в детсаду Тернополя произошел скандал из-за прописки ребенка.

Видео: video.rbc.ua