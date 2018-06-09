"Довелося викликати рятувальників": у Львові дитина постраждала під час гри з друзями

10-річний хлопчик невдало переліз через ґрати

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про інцидент з 10-річним львів'янином, який постраждав під час гри з друзями.

Хлопчик застряг в будівлі у формі замку.

"Юрій, під час прогулянки з друзями, переліз через ґрати щоб потрапити в будівля у вигляді замку. Але самостійно повернутися тим же шляхом вже не зміг. Довелося викликати рятувальників. Фахівці ДСНС за лічені хвилини прибули на місце події, і з допомогою бензорізу зрізали ґрати щоб визволити дитину", – йдеться в повідомленні.

Дитина в результаті події не постраждав і запевнив своїх рятівників, що надалі буде обережнішим.

Раніше в дитсадку Тернополя стався скандал через прописки дитини.

Відео: video.rbc.ua