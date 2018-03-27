"Производит "русский дух": в сети рассказали о проблеме в оккупированной Алупке

Фото опубликовали в соцсети

В сети рассказали о проблеме, которая остро стала перед жителями оккупированной Алупки. Дело в том, что автостанцию в городе заливает канализация. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Алупкинскую автостанцию заливает канализация. Производит русский дух", - написали под фотографиями.

Скриншот (twitter.com/krimrt)

Напомним, что Алупка является одним из самых популярных курортов Крыма. Раньше туда приезжало множество туристов.

Как ранее писал Styler, в оккупированном Крыму прошел конкурс "красоты и грации", который провели к Международному женскому дню.