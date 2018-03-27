"Виробляє "російський дух": в мережі розповіли про проблеми в окупованій Алупці

Фото опублікували у соцмережі

У мережі розповіли про проблему, яка гостро постала перед мешканцями окупованій Алупки. Справа в тому, що автостанцію в місті заливає каналізація. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим Twitter.

"Алупкінську автостанцію заливає каналізація. Виробляє російський дух", - написали під фотографіями.

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Нагадаємо, що Алупка є одним з найпопулярніших курортів Криму. Раніше туди приїжджало безліч туристів.

Як раніше писав Styler, в окупованому Криму пройшов конкурс краси та грації", який провели до Міжнародного жіночого дня.