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"Виробляє "російський дух": в мережі розповіли про проблеми в окупованій Алупці

STYLERLIFE        27.03.2018 - 09:59
Фото: Автостанція в Алупці (facebook.com crimeasearch)
Фото: Автостанція в Алупці (facebook.com crimeasearch)

Фото опублікували у соцмережі

У мережі розповіли про проблему, яка гостро постала перед мешканцями окупованій Алупки. Справа в тому, що автостанцію в місті заливає каналізація. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим Twitter.

"Алупкінську автостанцію заливає каналізація. Виробляє російський дух", - написали під фотографіями.

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Нагадаємо, що Алупка є одним з найпопулярніших курортів Криму. Раніше туди приїжджало безліч туристів.

Як раніше писав Styler, в окупованому Криму пройшов конкурс краси та грації", який провели до Міжнародного жіночого дня.

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Теги: Крым
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