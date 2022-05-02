Путин утвердил к ликвидации весь список: кто стоит за внезапными смертями сотрудников "Газпрома"

Внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур "Газпрома", в частности "Газпромбанка", а также российской газовой компании "Новатек" инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым после одобрения Владимиром Путиным.

Об этом пишет Telegram-канал " Генерал СВР ", который связывают с политологом Валерием Соловьем.

Кто убивает сотрудников "Газпрома"

По информации канала, финансирование секретных операций, а также агентуры СВР, главного управления Генштаба ВС РФ и пятой службы ФСБ происходило именно через структуры "Газпрома" и "Новатека", а центральную роль играл "Газпромбанк".

"Активные потуги российского руководства вывести из-под санкций "Газпромбанк" связаны именно с этим", - говорится в сообщении.

В конце 2021 года Путину якобы доложили об утечке информации о финансировании секретных операций и частично схемы финансирования агентуры пятой службы ФСБ через сотрудников структур "Газпрома".

"Бортников лично курировал расследование и уже в канун нового 2022 года на стол Путину лег доклад со списком подозреваемых. Доклад представляли Патрушев и Бортников. Путин утвердил к ликвидации весь список не глядя", - пишет канал.

А уже в начале марта этого года появился новый список, куда входили часть людей из предыдущего, но дополненный теми, кого Бортников и Патрушев считают виновными в разворовывании средств, выделяемых СВР, ГУ Генштаба и ФСБ.

"Но это уже было после провала начала "спецоперации" в Украине, когда список уже было просто "необходимо" дополнить, чтобы не оказаться виноватым перед президентом самому Бортникову, да и Патрушев подсуетился", - отмечают журналисты.

Также в сообщении говорится, что "как никто другой в вышеупомянутых схемах финансирования осведомлен зампредседатель правления "Газпромбанка" Алексей Матвеев".

Напомним, что в начале этого года в РФ наблюдалась волна массовых смертей сотрудников российских газовых гигантов и их членов семей.

Так, 18 апреля в Москве были найдены мертвыми экс-вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь.

На следующий день уже на испанском курорте Льорет-де-Мар были найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатек" Сергей Протосеня и члены его семьи.

Перед этим якобы самоубийство совершил топ-менеджер "Газпрома" Александр Тюляков.

А зимой в элитном поселке Ленинское нашли тело главы транспортной службы "Газпром Инвест" Леонида Шульмана.

Путин ложится "под нож". Кто будет вместо него править Россией?

Добавим, что ранее этот же Telegram-канал писал, что Путин в скором времени "ляжет под нож" - его ждет хирургическое лечение рака.

А "фактическое управление страной временно перейдет именно Патрушеву".

"Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем. И хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева. Со своей стороны хотим внести ясность: секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны - это худший вариант пусть даже временного "преемника" из возможных", - пишет канал.