ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін затвердив до ліквідації весь список: хто стоїть за раптовими смертями співробітників "Газпрому"

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 12:30
Путін затвердив до ліквідації весь список: хто стоїть за раптовими смертями співробітників "Газпрому" Путін своїм підписом вбив співробітників "Газпрому" (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому", зокрема "Газпромбанку", а також російської газової компанії "Новатек" ініційовані директором ФСБ Олександром Бортніковим і секретарем Радбезу Миколою Патрушевим після схвалення Володимиром Путіним.

Про це пише Telegram-канал "Генерал СВР", який пов'язують з політологом Валерієм Солов'єм.

Хто вбиває співробітників "Газпрому"

За інформацією каналу, фінансування секретних операцій, а також агентури СЗР, головного управління Генштабу ЗС РФ і п'ятої служби ФСБ відбувалося саме через структури "Газпрому" і "Новатека", а центральну роль грав "Газпромбанк".

"Активні потуги російського керівництва вивести з-під санкцій "Газпромбанк" пов'язані саме з цим", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2021 року Путіну нібито доповіли про витік інформації про фінансування секретних операцій і частково схеми фінансування агентури п'ятої служби ФСБ через співробітників структур "Газпрому".

"Бортніков особисто курирував розслідування і вже напередодні нового 2022 року на стіл Путіну лягла доповідь зі списком підозрюваних. Доповідь представляли Патрушев і Бортніков. Путін затвердив до ліквідації весь список не дивлячись", - пише канал.

А вже на початку березня цього року з'явився новий список, куди входили частина людей з попереднього, але доповнений тими, кого Бортніков і Патрушев вважають винними в розкраданні коштів, що виділяються СЗР, ГУ Генштабу і ФСБ.

"Але це вже було після провалу початку "спецоперації" в Україні, коли список вже було просто "необхідно" доповнити, щоб не стати винним перед президентом самому Бортнікову, та й Патрушев підсуєтився", - зазначають журналісти.

Також у повідомленні йдеться, що "як ніхто інший у вищезазначених схемах фінансування обізнаний заступник голови правління "Газпромбанку" Олексій Матвєєв".

Нагадаємо, що на початку цього року в РФ спостерігалася хвиля масових смертей співробітників російських газових гігантів та їхніх членів сімей.

Так, 18 квітня в Москві було знайдено мертвими екс-віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину і дочку.

Наступного дня вже на іспанському курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвими колишнього топ-менеджера "Новатека" Сергія Протосеню і його родину.

Перед цим нібито самогубство скоїв топ-менеджер "Газпрому" Олександр Тюляков.

А взимку в елітному селищі Ленінське знайшли тіло голови транспортної служби "Газпром Інвест" Леоніда Шульмана.

Путін лягає "під ніж". Хто замість нього правитиме Росією?

Додамо, що раніше цей же Telegram-канал писав, що Путін незабаром "ляже під ніж" - його чекає хірургічне лікування раку.

А "фактичне управління країною тимчасово перейде саме Патрушеву".

"Лікарі Путіна наполягають на необхідності проведення йому хірургічної операції в найближчому майбутньому. І хоч Путін не дав принципову згоду і дата операції не узгоджена, але він поквапився отримати реакцію і обіцянки Патрушева. Зі свого боку хочемо внести ясність: секретар Радбезу Микола Патрушев як можливий "тимчасовий повірений" у справах президента і керівник країни - це найгірший варіант нехай навіть тимчасового "наступника" з можливих", - пише канал.

Раніше ми писали, що Росія розробила чіткий план нападу на Молдову.

Також розповідали, які плани ставить перед собою керівництво РФ до 9 травня.

Читайте і про те, чому Україна оголосила підозру Патрушеву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Газпром
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)