Не расслабляйтесь: украинцев предупредили о скором похолодании

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз

Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет преимущественно теплой, сухой и солнечной, однако в некоторых регионах на Востоке и на юге Одесской области ожидаются осадки в виде дождей. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что завтра в течение суток в среднем температура воздуха достигнет +9... +14 градусов, а в южных районах Одесской области поднимется до +16 градусов.

Немного прохладнее будет в северных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Сумской областей, а также на востоке страны. Там столбики термометров будут варьироваться в пределах от +​​4 до + 9 градусов.

Ветер завтра немного стихнет, но уже в воскресенье, 10 марта, восстановит свою "весеннюю силу".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в субботу будет солнечно, ветер ожидается умеренный. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов, но ночью будет прохладно.

Уже в воскресенье пойдут дожди и постепенно, с северных областей, начнется похолодание. Оно продлится всю следующую неделю.

Фото: карта погоды (facebook.com)

Как сообщалось ранее, недавно синоптик подробно рассказала, какая погода будет в Украине до конца недели.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.