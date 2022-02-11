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Эти ресторанные блюда из яиц от звезд МастерШеф займут пару минут: просто объедение

Автор: Ольвия Агаркова

Блюда из яиц снискали славу традиционных завтраков и перекусов на скорую руку. Но яичное меню можно разнообразить, отойдя от привычных яичницы и омлета, и побаловать себя ресторанными блюдами из этого продукта.

Участник МастерШеф 8 и Битва сезонов, шеф-повар Владислав Мицкевич наглядно показал в Instagram, как готовить ресторанное блюдо из яиц – пуляр, а победительница МастерШеф 10 Яна Балог предложила в Instagram приготовить скрэмбл с круассаном.

Воздушный омлет пуляр

Пуляр - ресторанное блюдо, которое легко повторить дома (www.pexels.com)

  • Яйца 4 шт
  • Масло растительное (лучше оливковое)
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  • Отделить белки от желтков. Белки взбить до состояния твердых пиков, добавив щепотку соли.
  • Желтки взбить венчиком и добавить еще одно яйцо, посолить, поперчить.
  • На сковороду наливаем масло, яичную массу, даем схватиться. Выливаем взбитые белки на немного зажаренную яичную массу и равномерно распределяем. Накрываем крышкой и жарим минуту на слабом огне.
  • Нарезаем свежие томаты на четвертинки, добавляем рукколу, заправляем оливковым маслом, солим, перчим.
  • Омлет делим пополам, накрываем одну часть второй, перекладываем на тарелку.
  • В качестве гарнира кладем на блюдо салат из рукколы и томатов, перчим по вкусу.

Скрэмбл с круассаном, авокадо та легким салатом

Приготовление скрэмбла займет всего пару минут (www.pexels.com)

Скрембл:

  • 2 яйца
  • 10-15 г сливочного масла
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  • Сливочное масло кладем на разогретую сковороду.
  • Яйца разбиваем в миску, немного перемешиваем вилкой. Выливаем яйца на сковороду и начинаем активно помешивать.
  • Когда яйца схватятся, но еще не готовы полностью, снимаем с огня сковороду.

Для салата:

  • Руккола
  • Огурец
  • Томат
  • Лимонный сок
  • Соль
  • Перец
  • Масло

Приготовление: нарезаем овощи по вкусу соединяем с рукколой, заправляем салат маслом и поливаем лимонным соком.

Формируем завтрак:

Круассан разрезаем пополам, кладем ломтик сыра, скрэмбл, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими слайсами авокадо. Рядом выкладываем салат.

Напомним, что ранее Влад Мицкевич научил готовить вкусное ризотто за 20 минут.

К слову, Яна Балог рассказала, как сделать рыбку в ореховой шубке, которая покорила Эктора Хименеса-Браво.

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