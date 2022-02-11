Эти ресторанные блюда из яиц от звезд МастерШеф займут пару минут: просто объедение

Блюда из яиц снискали славу традиционных завтраков и перекусов на скорую руку. Но яичное меню можно разнообразить, отойдя от привычных яичницы и омлета, и побаловать себя ресторанными блюдами из этого продукта.
Участник МастерШеф 8 и Битва сезонов, шеф-повар Владислав Мицкевич наглядно показал в Instagram, как готовить ресторанное блюдо из яиц – пуляр, а победительница МастерШеф 10 Яна Балог предложила в Instagram приготовить скрэмбл с круассаном.
Пуляр - ресторанное блюдо, которое легко повторить дома (www.pexels.com)
Приготовление:
Приготовление скрэмбла займет всего пару минут (www.pexels.com)
Скрембл:
Приготовление:
Для салата:
Приготовление: нарезаем овощи по вкусу соединяем с рукколой, заправляем салат маслом и поливаем лимонным соком.
Формируем завтрак:
Круассан разрезаем пополам, кладем ломтик сыра, скрэмбл, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими слайсами авокадо. Рядом выкладываем салат.
Напомним, что ранее Влад Мицкевич научил готовить вкусное ризотто за 20 минут.
К слову, Яна Балог рассказала, как сделать рыбку в ореховой шубке, которая покорила Эктора Хименеса-Браво.