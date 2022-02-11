Ці ресторанні страви з яєць від зірок МастерШеф займуть пару хвилин: просто смакота

Страви з яєць здобули славу традиційних сніданків і перекусів на швидку руку. Але яєчне меню можна урізноманітнити, відійшовши від звичних яєчні і омлету, і побалувати себе ресторанними стравами з цього продукту.
Учасник МастерШеф 8 та Битва сезонів, шеф-кухар Владислав Міцкевич показав в Instagram, як готувати ресторанну страву з яєць - пуляр, а переможниця МастерШеф 10 Яна Балог запропонувала в Instagram приготувати скрембл з круасаном.
Пуляр - ресторанна страва, яку легко повторити вдома (www.pexels.com)
Приготування:
Приготування скрембла займе всього пару хвилин (www.pexels.com)
Скрембл:
Приготування:
Для салату:
Приготування: нарізаємо овочі на смак з'єднуємо з руколою, заправляємо салат олією і поливаємо лимонним соком.
Формуємо сніданок:
Круасан розрізаємо навпіл, кладемо скибочку сиру, скрембл, очищений від шкірки та нарізаний тонкими слайсами авокадо. Поруч викладаємо салат.
Нагадаємо, що раніше Влад Міцкевич навчив готувати смачне різотто за 20 хвилин.
До слова, Яна Балог розповіла, як зробити рибку у горіховій шубці, яка підкорила Ектора Хіменеса-Браво.