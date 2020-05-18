Руководство ФГИ уличили в лоббировании интересов российских компаний и олигархов

С сентября 2019 года Фонд госимущества Украины (ФГИ) продает только малые объекты, несмотря на то, что управляет сотнями крупных государственных предприятий, что говорит о крайне низкой эффективности работы руководства ФГИ. На это обращает внимание журналист Сергей Лямец.

"Как и во времена Гройсмана, руководителями этих предприятий без конкурса ставят странных людей. Качество управления - крайне низкое. Интересы государства - не соблюдаются", - пишет журналист.

В качестве примера, Лямец приводит ситуацию на Одесском припортовом заводе, которое все больше загоняют в долги. Однако, самым вопиющим примером слабого менеджмента главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, Лямец считает ситуацию на Объединенной горно-химической компании, где, по его мнению, ФГИ лоббирует интересы российских компаний.

"Очень похоже, что россияне вернули себе ОГХК через своего старого партнера - компанию Glencore", - пишет он.

В то же время, Сенниченко отрицает связь между назначением в ОГХК выходца из Glencore Питера Дэвиса и планами продать ОГХК в пользу Glencore.

Однако, по данным Лямца, в правительстве не исключают возможную отставку Сенниченко из-за этой и других инцидентов, связанных с деятельностью фонда.

"Наоборот, он говорит, что на компанию претендуют 16-18 покупателей, в том числе международные. Раньше было 12-14. Остапа несет, масштабы растут", - пишет журналист.

Напомним, Дмитрий Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019. До этого он работал в Укрпочте. Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.