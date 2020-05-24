ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине будут закрывать рынки: прогноз эксперта

STYLERЖизнь    24.05.2020 - 15:54
В Украине будут закрывать рынки: прогноз эксперта
Рынки в Украине будут закрывать (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине повышение стоимости овощей связано с карантинными ограничениями на работу рынков

В Украине могут закрыть рынки, из-за чего повысится стоимость многих продуктов. Цены на продукты будут расти из-за того, что большая часть мелких агропроизводителей не могут попасть на продовольственные рынки. Многим уже пришлось уничтожить свою продукцию. Как будут меняться цены на продукты в Украине рассказал экономист Олег Пендзин.

"Импортные овощи сегодня в Украине дороже, чем у отечественного товаропроизводителя, но цена на рынке формируется по цене импорта. Это объясняется тем, что до сих украинскому товаропроизводителю крайне сложно попасть на полки супермаркетов. Выход на крупного ритейлера предполагает наличие достаточно объемных партий в упаковке. Это именно то, что отличает импорт", — пояснил экономист в комментарии "ГолосUA".

Олег Пендзин также добавил, что, по его мнению, в период карантина не все продовольственные рынки смогут работать, даже если им это позволят.

"Я думаю, что часть рынков будет закрываться, а в некоторых будут проблемы в связи с несоблюдением норм и требований, которые предъявляет МЗ сегодня. Это приведет к удорожанию продукции. Обычно до 90% картофеля на рынках — это то, что выращивали для себя, то, что обеспечивается домохозяйствами населения. И этот сегмент продукции не конкурентный импорта, который поставляется в Украину десятками или даже сотнями тонн. Кроме того, наши супермаркеты берут товар под реализацию и смогут перечислить деньги поставщику в лучшем случае только через 20 дней. Какой мелкий фермер сможет себе позволить столько ждать? В них обычно нет оборотного капитала", — сказал аналитик.

Напомним, что ранее мы сообщали, как в Украине выросли цены на продукты за неделю. В цене поднялись крупы, говядина и фрукты. При этом стоимость некоторых пищевых продуктов снизилась.

Также сообщалось, что в Украине с 18 мая заработало регулирование цен на товары, которые ввел Кабинет министров Украины. Теперь правительство будет контролировать цены на продовольственные товары, отдельные лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины цены на продукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь