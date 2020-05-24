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В Україні закриватимуть ринки: прогноз експерта

STYLERЖиття    24.05.2020 - 15:54
В Україні закриватимуть ринки: прогноз експерта
Ринки в Україні закриватимуть (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні підвищення вартості овочів пов'язане з карантинними обмеженнями на роботу ринків

В Україні можуть закрити ринки, через що підвищиться вартість багатьох продуктів. Ціни на продукти будуть рости через те, що велика частина дрібних агровиробників не можуть потрапити на продовольчі ринки. Багатьом вже довелося знищити свою продукцію. Як будуть змінюватися ціни на продукти в Україні розповів економіст Олег Пендзин.

"Імпортні овочі сьогодні в Україні дорожче, ніж у вітчизняного товаровиробника, але ціна на ринку формується за ціною імпорту. Це пояснюється тим, що до цих українському товаровиробнику було вкрай складно потрапити на полиці супермаркетів. Вихід на великого ритейлера припускає наявність досить об'ємних партій в упаковці. Це саме те, що відрізняє імпорт", — пояснив економіст в коментарі "ГолосUA".

Олег Пендзин також додав, що, на його думку, у період карантину не всі продовольчі ринки зможуть працювати, навіть якщо їм це дозволять.

"Я думаю, що частина ринків буде закриватися, а в деяких будуть проблеми у зв'язку з недотриманням норм і вимог, які пред'являє МОЗ сьогодні. Це призведе до подорожчання продукції. Зазвичай до 90% картоплі на ринках — це те, що вирощували для себе, те, що забезпечується домогосподарствами населення. І цей сегмент продукції не конкурентний імпорту, який поставляється в Україну десятками або навіть сотнями тонн. Крім того, наші супермаркети беруть товар під реалізацію і зможуть перерахувати гроші постачальнику в кращому випадку тільки через 20 днів. Який дрібний фермер зможе дозволити собі стільки чекати? У них зазвичай немає оборотного капіталу", — сказав аналітик.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, як в Україні зросли ціни на продукти за тиждень. В ціні піднялися крупи, яловичина і фрукти. При цьому вартість деяких харчових продуктів знизилася.

Також повідомлялося, що в Україні з 18 травня запрацювало регулювання цін на товари, які запровадив Кабінет міністрів України. Тепер уряд буде контролювати ціни на продовольчі товари, окремі ліки, засоби індивідуального захисту (маски, рукавички).

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України цены на продукты
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