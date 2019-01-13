"По добровольному согласию": в сети возмущены развязкой похищения парня под Киевом

Задержание подозреваемых в похищении (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Похитителями оказались родственники с временно оккупированных территорий

13 января сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя Николая Куликова под Киевом в селе Святопетровское. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

По информации прокуратуры, заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего. Семья пострадавшего после переезда из Донецкой области в 2014 году оставила там свой бизнес и имущество, которым родственники и хотели завладеть.

Прокуратура сообщает, что 11 января Николая Куликова похитили "с добровольного согласия" потерпевшего. К тому же 56-летний похититель оказался бывшим сотрудником ГУ СБУ в Донецкой области.

Когда родственники - заказчики преступления передавали деньги исполнителю, правоохранители задокументировали факт передачи, и позволили ему "похитить" парня, чтобы потом выйти на заказчиков.

Скриншот поста: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

В сети Facebook активно обсуждается этот случай, ведь не совсем понятно, было ли на самом деле похищение.

"По добровольному согласию потерпевшего осуществлено его "похищение"

То есть он знал об этом похищении и добровольно согласился? Для чего тогда это все публиковать в ФБ?", - спросила Елена Коляда.

"Данецкие эксэсбеушники заказывают даже родственников...", - написал Олег Горбань.

"А какая разница донецкие или нет? Мне кажется, я вас не удивлю, если скажу, что в каждом городе и даже каждой стране есть непорядочные люди без ценностей в жизни", - возмутилась Dasha Kostenko.

"Молодцы! Заставили народ нервничать", - написала Елена Коляда.

Скриншот комментариев: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

Кстати, случай с похищением парня недавно получил новый поворот - темно-коричневый Citroen, на котором увезли Николая Куликова, засветился в трех случаях похищения людей.

Напомним, Кабинет Министров предлагает Раде усилить ответственность за международное похищение детей.