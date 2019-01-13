"За добровільної згоди": у мережі обурені розв'язкою викрадення підприємця під Києвом

Затримання підозрюваних у викраденні (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Викрадачами виявилися родичі з тимчасово окупованих територій

13 січня працівники правоохоронних органів затримали двох осіб, які підозрюються у замовленні та організації викрадення підприємця Миколи Куликова під Києвом у селі Святопетровське. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

За інформацією прокуратури, замовниками злочину виявилися 56-річний мешканець тимчасово окупованої території Донецької області та його син, які одночасно є родичами потерпілого. Родина потерпілого після переїзду з Донецької області у 2014 році залишила там свій бізнес та майно, яким родичі і хотіли заволодіти.

Прокуратура повідомляє, що 11 січня Миколу Куликова викрали "за добровільної згоди" потерпілого. До того ж 56-річний викрадач виявився колишнім співробітником ГУ СБУ в Донецькій області.

Коли родичі - замовники злочину передавали гроші виконавцю, правоохоронці задокументували факт передачі, і дозволили йому "викрасти" хлопця, щоб потім вийти на замовників.

Скріншот поста: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

У мережі Facebook активно обговорюється цей випадок, адже не зовсім зрозуміло, чи було насправді викрадення.

"За добровільної згоди потерпілого здійснено його "викрадення"

Тобто він знав про це викрадення і добровільно погодився? Для чого тоді це все публікувати в ФБ?", - запитала Олена Коляда.

"Данєцкіє ексесбеушники замовляють навіть родичів...", - написав Олег Горбань.

"А яка різниця донецькі чи ні? Мені здається, я вас не здивую, якщо скажу, що в кожному місті і навіть кожній країні є непорядні люди без цінностей в житті", - обурилася Dasha Kostenko.

"Молодці! Заставили народ нервувати", - написала Олена Коляда.

Скріншот коментарів: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

До речі, випадок з викраденням хлопця нещодавно отримав новий поворот - темно-коричневий Citroen, на якому відвезли Миколу Куликова, засвітився в трьох випадках викрадення людей.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує Раді посили відповідальність за міжнародне викрадення дітей.