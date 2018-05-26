Сербский Патриархат жестко высказался о создании в Украине единой поместной церкви

Сербский патриарх рассказал о врагах русского мира

23 мая во время празднования Дня славянской письменности и культуры глава Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней подверг критике инициативу украинских политиков и Киевского патриархата по созданию единой поместной Церкви.

Как выяснили журналисты "Фразы", такое заявление церковный лидер сделал в Храма Христа Спасителя. Слова своего Предстоятеля приводит официальный сайт Сербской Православной Церкви:

"Всякий, кто помогает украинским раскольникам, — это враг не только Русской Церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира. Сейчас мученическая Украинская Церковь — там, где святой князь Владимир крестил народ Святой Руси, — оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием", — отметил Ириней.

"Всем известен подвиг сотен тысяч сербов, насмерть боровшихся за святое Православие. Поэтому, думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, как относится Сербская Церковь ко всему тому, что сейчас происходит в Украине. Наш ответ на это такой же, каким был бы ответ наших предков: Сербская Церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской Православной Церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры. Конец их будет по делам их (2 Кор. 11:15)", — заявил он.

Патриарх Ириней (в миру Мирослав Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, община Чачак, королевства Югославия. С 22 января 2010 года избран предстоятелем Сербской Православной Церкви – Архиепископом Печским, Митрополитом Белградо-Карловацким, Патриархом Сербским.

Начальную школу окончив в родном селе. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. По окончании университета служил в армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг от Патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней.

Патриарх Ириней подвергался критике русских православных СМИ за экуменическую и прокатолическую позиции.

Кстати, недавно Новинский высказался о создании автокефалии в Украине.

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Видео: video.rbc.ua