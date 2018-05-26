Сербський Патріархат жорстко висловився про створення в Україні єдиної помісної церкви

Сербський патріарх розповів про ворогів російського світу

23 травня під час святкування Дня слов'янської писемності і культури глава Сербської Православної Церкви Патріарх Іриней піддав критиці ініціативу українських політиків і Київського патріархату щодо створення єдиної помісної Церкви.

Як з'ясували журналісти "Фрази", таку заяву церковний лідер зробив у Храму Христа Спасителя. Слова свого Предстоятеля наводить офіційний сайт Сербської Православної Церкви:

"Всякий, хто допомагає українським розкольникам, — це ворог не тільки Руської Церкви і руського світу, але також і всіх православних слов'янських народів і всього православного світу. Зараз мученицька Українська Церква — там, де святий князь Володимир хрестив народ Святої Русі, — оскверняється блюзнірством розкольників, насильством і кров'ю", — зазначив Іриней.

"Всім відомий подвиг сотень тисяч сербів, на смерть боролися за святе Православ'я. Тому, думаю, не потрібно багато слів, щоб пояснити, як ставиться Сербська Церква до всього того, що зараз відбувається в Україні. Наша відповідь на це такою ж, якою була б відповідь наших предків: Сербська Церква повністю підтримує єдність і цілісність Російської Православної Церкви і рішуче засуджує дії уніатів і розкольників, які роздирають хітон Христовий у купелі Київського Хрещення, продаючи свій народ ворогам віри. Кінець їхній буде за ділами їхніми (2 Кор. 11:15)", — заявив він.

Патріарх Іриней (в миру Мирослав Гаврилович) народився 28 серпня 1930 року в селі Видова, громада Чачак, королівства Югославія. З 22 січня 2010 року обраний предстоятелем Сербської Православної Церкви Архієпископом Печским, Митрополитом Белградо-Карловацьким, Патріархом Сербським.

Закінчив початкову школу в рідному селі. У 1951 році закінчив духовну семінарію в Призрене. Потім закінчив богословський факультет Бєлградського університету та аспірантуру при богословському факультеті Афінського університету. Після закінчення університету служив в армії.

У жовтні 1959 року прийняв чернечий постриг від Патріарха Сербського Германа в монастирі Раковиця з нареченням імені Іриней.

Патріарх Іриней піддавався критиці російських православних ЗМІ за екуменічну і прокатолическую позиції.

До речі, нещодавно Новинський висловився про створення автокефалії в Україні.

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Відео: video.rbc.ua