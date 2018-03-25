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Интервью

Сестра пропагандиста Шария заявила на него в Следком РФ

STYLERLIFE        25.03.2018 - 12:19
Фото: Анатолий Шарий (facebook.com/anatolijsharij)
Фото: Анатолий Шарий (facebook.com/anatolijsharij)

Елена Шарий призывает брата все разъяснить

Сестра пророссийского пропагандиста Анатолия Шария подала на него иск в РФ.

Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в Следственный комитет. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", - написал он.

Скриншот страницы facebook.com/mark.feygin.z

Вместе с тем Фейгин опубликовал видео, на котором Елена Шарий обращается к своему брату, призывая его приехать и разъяснить вопрос о педофилии.

 

Елена Шарий в Москве с призывом к брату-педофилу приехать в Следственный Комитет.

Опубліковано Mark Feygin 24 березень 2018 р.

Обращение сестры к Шарию (видео: facebook.com/mark.feygin.z)

Отметим, что в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

Юрий Бутусов на своей странице в Facebook также отреагировал на иск сестры Шария.

"Сестра известного пророссийского пропагандиста Анатолия Шария подает в суд за домогательства к ее маленьким детям. Так вот он чего в Голландию уехал - потому что если он со своими увлечениями в российскую тюрьму попадет, то там его оприходуют по полной программе. Вот какого ни возьми путиниста и врага Украины, а у него за душой сплошная грязь", - написал главный редактор Цензор.НЕТ.

Скриншот страницы facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, за деятельность Анатолия Шария, Юрий Бутусов называет его предателем и пропагандистом

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