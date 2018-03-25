Сестра пропагандиста Шарія заявила на нього в слідком РФ

Олена Шарій закликає брата все роз'яснити

Сестра проросійського пропагандиста Анатолія Шарія подала на нього позов до РФ.

Про це повідомив російський адвокат Марк Фейгін у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, сестра Шарія в Москві. Тепер на нього є заява по ст. 135 КК РФ (розпусні дії) в Слідчий комітет. Чекаємо його приїзду в Москву. Ласкаво просимо! А якщо не приїде, то педофіл. Час пішов", - написав він.

Скріншот сторінки facebook.com/mark.feygin.z

Разом з тим Фейгін опублікував відео, на якому Олена Шарій звертається до свого брата, закликає його приїхати і роз'яснити питання про педофілії.

Елена Шарий в Москве с призывом к брату-педофилу приехать в Следственный Комитет. Опубліковано Mark Feygin 24 березень 2018 р.

Звернення сестри до Шарія (відео: facebook.com/mark.feygin.z)

Відзначимо, що в січні 2017 року проросійський пропагандист Анатолій Шарій подав до суду на адвоката Марка Фейгіна, а також на головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова і ряд ЗМІ, поінформував громадськість про висловлення Фейгіна, яке Шарій вважає, що принижує його честь і гідність.

Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook також відреагував на позов сестри Шарія.

"Сестра відомого проросійського пропагандиста Анатолія Шарія подає в суд за домагання до її маленьким дітям. Так ось він чого в Голландію поїхав - тому що якщо він зі своїми захопленнями в російську в'язницю потрапить, то там його оприбутковують по повній програмі. Ось якого не візьми путіністов і ворога України, а у нього за душею суцільний бруд ", - написав головний редактор Цензор.НЕТ.

Скріншот сторінки facebook.com/butusov.yuriy

Нагадаємо, за діяльність Анатолія Шарія, Юрій Бутусов називає його зрадником і пропагандистом.