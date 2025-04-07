Що подивитися, щоб повірити в себе: 10 фільмів для тих, хто починає все спочатку

"Дика"

Біографічна стрічка розповість про жінку, життя якої не привело її до здійснення мрій. Все, чого вона хотіла, виявилося повним розчаруванням. Але головна героїня не планує здаватися, а тому наважується на кардинальні зміни та дуже сміливу авантюру.

"У гонитві за щастям"

Культовий фільм дозволить вам інакше поглянути на своє життя. Головний герой, який прагне подарувати своєму сину найкраще майбутнє, доведе, що шлях до успіху дуже важкий. Але той, хто продовжує йти, отримає бажане.

"Почни спочатку"

Коли здається, що нудне життя вже ніколи не зміниться - просто згадайте історію цієї головної героїні. Можливо все, головне сильно в це повірити. Легкий фільм не дасть вам сумувати та надихне на щось грандіозне.

"Стажер"

Максимально позитивний фільм, який навчить вас ніколи не здаватися. Навіть якщо здається, що вже надто пізно щось змінювати - просто спробуйте. Історія про чоловіка, який почав все з нуля, коли міг просто скласти руки й визнати поразку, вас надихне.

"Перш ніж я піду"

А цей фільм, хоча й здається простою комедією, здатен наштовхнути вас на цікаві думки. "Чорний" гумор та глибокий сюжет - таке буває рідко. Тому дивіться, як доля врятує того, хто й не мріяв про нове життя.

Також дивіться:

"Ерин Брокович"

"Людина, яка змінила все"

"Все завжди і водночас"

"Життя Пі"