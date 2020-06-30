Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ужесточить карантин

Карантин в Украине может быть усилен (фото: РБК-Украина)

В Кабмине назвали условие возвращения к жесткому карантину

Денис Шмыгаль рассказал, когда и при каких условиях Украина может вернуться к жесткому карантину. Премьер также заявил, что не считает послабление ограничений при росте новых больных ошибкой.

Так, по словам главы правительства, они тщательно следят за количеством активных больных на 100 тысяч населения. И существует лимит, после превышения которого карантин могут ужесточить. Об этом Шмыгаль рассказал в интервью ВВС.

Лимитом является 60 заболевших на 100 тысяч населения. На сегодня это число составляет 50 на 100 тысяч.

"Это будет момент (превышение лимита в 60 человек. - Ред.), при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - заявил он.

Кроме того, существует еще один важный показатель - загруженность больниц с COVID-пациентами. Этот параметр не должен превышать 50%.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события... Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линию больниц. В целом у нас 30 000 койкомест для первой и второй волны", - добавил премьер.

Денис Шмыгаль говорит, что важной задачей является сохранение экономики страны. Поэтому снятие ограничений при росте новых случаев он ошибкой не считает.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

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Автор: Светлана Мащенко