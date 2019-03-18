Шоколадные вафли и пластиковые окна: куда украинцы тратят деньги за субсидии

Далеко не все тратят деньги на энергоэффективность, говорят эксперты

Монетизация субсидий уже заработала в Украине. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, украинцам уже было выплачено примерно 350 миллионов гривен.

Одна из целей монетизации субсидий – экономия. Планируется, что те, кто получает субсидии, будут эффективнее потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства для своих нужд.

"Если человек сэкономила на услугах - меньше потратил, вся экономия перейдет человеку на собственные нужды", - сказал Гройсман.

В то же время стали чаще говорить о риске того, что украинцы будут оставлять себе все деньги, и тогда у них будут формироваться большие долги по коммуналке. С другой стороны, многие действительно тратят деньги на энергоэффективность, как это и планировалось. Например, покупают пластиковые окна и утепляют стены. Но так поступают не все.

Фото: Не все украинцы тратят деньги на энергоэффективность (РБК-Украина)

На своей странице в Facebook Андрей Герус, глава ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг написал, что часто в селах переходят из газа на дрова.

"То, что бабушки перешли из газа на дрова, с одной стороны хорошо, а с другой дрова – это намного худшая экология и больше выбросов. И если так переходит все село, то это не будет способствовать долгой и счастливой жизни ни этих бабушек, ни села в целом. Изменение топлива - это не энергоэффективность. Энергоэффективность - это уменьшение потребления энергии зданиями", - написал он.

Он вспомнил случай, как пользователь Facebook Федор Прокопчук писал о том, что на сэкономленные деньги кто-то из бабушек в селе купил шоколадные вафли.

Фото: Скриншот (facebook.com/fedir.prokopchuk)

"Направленны ли средства от монетизации на энергоэффективность? Заменены ли окна, двери, утепленные стены, крыша домиков этих бабушек за счет монетизации субсидии? Ведь именно как стимул энергоэффективности всем продавалась новая монетизация наличными. Как видно из случая - нет. На сумму монетизации наличными были куплены Шоколадные вафли", - добавил он.

Умным словами - деньги пошли на потребительский рынок и подкормили инфляцию, добавляет эксперт. По его словам, лучше поднять пенсии, чтобы люди могли себе что-то купить дополнительно, а субсидии действительно тратили на энергоэффективность.

Фото: Правительство за последний год лишил субсидий 3,3 млн или 48% семей, напоминает Андрей Герус (РБК-Украина)

"Очень показательная история, потому что именно такое, по моему мнению, будет происходить с большим количеством этих субсидий наличными. Субсидии имеют совсем другую природу, чем дополнительно заработанный доход. Если есть возможность поднять такой доход, чтобы пенсионеры тратили, на что захотят, то поднимите пенсию всем пенсионерам и которые на субсидиях, и которые не пользуются субсидиями", - добавил Андрей Герус.

По его словам, стоит обратить внимание и на всю большую картинку.

"В то время, когда некоторые субсидианты получают наличные за газ, который уже давно не потребляют, (и покупают шоколадные вафли), правительство за последний год лишил субсидий 3,3 млн или 48% семей, а уровень долгов населения за ЖКУ только за один последний месяц вырос на 12,5% (!) до нового рекорда 62,4 млрд грн. Основной долг, конечно, за тепло и газ. Это новый беспрецедентный рекорд долгов. Это никак не похоже на продуманную государственную политику и рациональное использование ограниченных государственных ресурсов", - написал он.

Напомним, ранее глава столичной юстиции рассказал, как оформить субсидию, не выходя из дома.

Также украинцам существенно увеличат выплаты. Стало известно, кому именно ждать повышенной помощи.

Видео: Что такое монетизация субсидий и как она будет проводиться (video.rbc.ua)