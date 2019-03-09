Штормовой ветер со снегом: украинцам дали неутешительный прогноз

Погода в Украине 10 марта существенно испортится

Погода в Украине в воскресенье, 10 марта, заметно испортится, ожидается похолодание, сильный ветер и осадки в некоторых регионах в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что ветер усилится до штормовых значений.

Диденко пишет, что украинцы почувствуют себя "как на берегу Атлантического океана".

Иллюстративное фото (УНИАН)

В дневное время температура воздуха в среднем по стране составит от +5 до +9 градусов, а на Юге прогнозируется от +7 до +13 градусов.

На северо-западе Украины местами пройдет мокрый снег.

Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице в воскресенье похолодает до +6... +8 градусов. Киевлян предупредили о дожде, также ожидается сильный порывистый ветер.

Синоптик напомнила также и про изменение погоды на следующей неделе - украинцев ждет похолодание.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, недавно синоптик подробно рассказала, какая погода будет в Украине в конце недели.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.