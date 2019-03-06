Синоптики порадовали украинцем прогнозом на сегодня

Погода в Украине 6 марта будет солнечной с переменной облачностью

Погода в Украине в среду, 6 марта, принесет незначительное похолодание на западе и юге, а на востоке и севере страны наоборот потеплеет. Незначительные осадки возможны разве что в Карпатском регионе. На остальной територии будет сухо, переменная облачность, передает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики Укргидрометцентра предостерегают украинцев о незначительных порывах ветра, которые порой будут достигать 7-12 метров в секунду.

В западных областях температура днем будет колебаться на уровне от +6 до +9 тепла, в ночь на четверг, 7 марта, несколько похолодает - от -1 мороза до +1 тепла. Днем будет значительно теплее в Закарпатской области - от +11 до +13 градусов выше нуля.

На севере Украины днем температура составит от +4 до +6 градусов, ночью будет от -4 мороза до -6 мороза. В Сумской области ближайшей ночью будет от -6 до -8 мороза.

В центральных областях днем - от +6 до +9 тепла, а в ночь на четверг - от -1 до -4 мороза. Сегодня днем будет теплее в Кропивницкой (+8... +10) и Днепропетровской областях (+11... +13).

Погода в Украине 6 марта будет без осадков (фото: pixabay.com)

На востоке страны ожидается от +7 до +9 днем, а в Донецкой области - от +11 до +13 тепла; ночью похолодает - столбики термометров покажут от -1 до -4 мороза.

В южных областях днем будет теплая погода - от +10 до +13 тепла, ночью же температура снизится - от -1 до +1 градуса выше нуля.

В Крыму дневная температура составит от +10 до +12 тепла, ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

В Киеве днем ожидается от +5 до +7 тепла, а в ночь на четверг, 7 марта - от -2 до -4 мороза. Без осадков, переменная облачность. Незначительные порывы ветра от 7 до 12 метров за секунду.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

Также мы писали о том, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году.