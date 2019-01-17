Синоптики сообщили хорошие новости: в каких областях ожидается потепление

Иллюстративное фото: pixabay.com

Относительно теплая погода продлится недолго

В Украину 17 января придет оттепель, которая продлится до Крещения. В некоторых областях выпадут осадки в виде небольшого снега и дождя. Об этом сообщает погодный ресурс "Gismeteo".

Относительно осадков, синоптики предупреждают, что по всей территории страны ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет небольшой снег, а на западе - даже небольшой дождь.

Температура воздуха для большинства областей будет плюсовой. Так, в западных областях ночью будет от -2 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +3 до +4 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На севере и в центре ночью прогнозируется от -8 до -5 градусов, а днем температура воздуха составит от -3 до +2 градусов тепла.

Однако на востоке Украины термометры немного "не дотянут" до плюсовой температуры. Здесь ночью ожидается мороз от -14 до -7 градусов, а днем столбики термометров будут между -5 и -3 градусами.

На юге страны ночью прогнозируется от -9 до -5 градусов, а днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

В Киеве утром установится пасмурная погода, выпадет небольшой снег, днем - облачно с прояснениями. Относительно температуры, то она составит ночью от 0 до -6 градусов, днем будет от +1 до +3 градусов тепла.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Кстати, синоптики предупредили, что из-за потепления в Киеве будет гололедица и образуются ледяные сосульки.

Мы также сообщали о том, что власти немецкого города Рупольдинг разрешили проведение соревнований по биатлону, которые накануне отменили из-за непогоды.