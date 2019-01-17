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Синоптики повідомили хороші новини: в яких областях очікується потепління

STYLERЖиття    17.01.2019 - 06:44
Синоптики повідомили хороші новини: в яких областях очікується потепління
Ілюстративне фото: pixabay.com

Відносто тепла погода триватиме недовго

В Україну 17 січня прийде відлига, яка триватиме до Водохреща. У деяких областях випадуть опади у вигляді невеликого снігу та дощу. Про це повідомляє погодний ресурс "Gismeteo".

Щодо опадів, синоптики попереджають, що по всій території країни очікується хмарна з проясненнями погода, часом пройде невеликий сніг, а на заході - навіть невеликий дощ.

Температура повітря для більшості областей буде плюсовою. Так, у західних областях вночі буде від -2 до +1 градусу, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +4 градусів.

Синоптики повідомили хороші новини: в яких областях очікується потепління

Ілюстративне фото: pixabay.com

На півночі та в центрі вночі прогнозується від -8 до -5 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів тепла.

Однак на сході України термометри трохи "не дотягнуть" до плюсової температури. Тут вночі очікується мороз від -14 до -7 градусів, а вдень стовпчики термометрів будуть між -5 і -3 градусами.

На півдні країни вночі прогнозується від -9 до -5 градусів, а вдень температура повітря складе від +1 до +3 градусів.

У Києві вранці встановиться похмура погода, випаде невеликий сніг, вдень - хмарно з проясненнями. Щодо температури, то вона становитиме вночі від 0 до -6 градусів, вдень буде від +1 до +3 градусів тепла.

Синоптики повідомили хороші новини: в яких областях очікується потепління

Ілюстративне фото: pixabay.com

До речі, синоптики попередили, що через потепління у Києві буде ожеледиця та утворення крижаних бурульок.

Ми також повідомляли про те, що влада німецького міста Рупольдинг дозволила проведення змагань з біатлону, які напередодні скасували через непогоду.

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