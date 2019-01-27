Сколько на самом деле стоит растаможить "евробляху": реальная история одессита

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинца "раздели до нитки"

Украинец решил поделиться с сетью реальной историей растаможивания авто на еврономерах, которое было пригнано из Болгарии. Об этом рассказал одессит Александр Шевелев сообщает "Зачем".

Так, всего у молодого парня ушло восемь дней и еще больше нервов и денег. К примеру, сперва он заплатил 270 евро для того, чтобы снять автомобиль с регистрации. А на таможне у него возникли еще большие проблемы.

"Услуги брокера обошлись в 300 $. Он подал предварительную декларацию и отправил мне реквизиты для оплаты общей суммы таможенных платежей - у меня вышло 72800 гривен. После оплаты (спустя день) брокер пригласил меня на таможенный терминал, где я отдал ему оригиналы документов, и спустя 1 час я заехал в терминал. Выезжал я из него спустя 3 дня, так как таможню не устроила стоимость авто и естественно они завысили мне стоимость с 1482 € до 1800 €. Доплатил ещё 1200 гривен", - сказал он.

После этого, утверждает Шевелев, он заплатит 520 гривен для въезда на территорию терминала, после чего поехал в МРЕО.

"Квитанцию и все документы отдаю в окошко работнику МРЕО и… О Боги! Это свершилось!! Я забрал свой техпаспорт и номера! Итак, подытожим: Снять с учёта 270€; Брокер 300$; Сертификация 120$; Таможенный платеж 74000 гривен + 520 гривен за терминал; МРЕО 2600 гривен. Итого: 3050€ и 8 дней (учитывая выходные) – "доступная" растаможка", - уточнил он.

Напомним, что за сутки в Украине растаможили рекордное количество "евроблях".

Мы писали, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Также мы писали, что в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах".