Снегопады и дожди: украинцам дали прогноз на 26 января

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в ряде областей

В Украине в субботу, 26 января, в большинстве регионов ожидается незначительное повышение температуры воздуха. Также пройдут осадки в виде снега и дождей. Об этом говорится в сообщении Gismeteo.

К сильным снегопадам нужно готовиться жителям Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

На Востоке нашей страны пройдут небольшие дожди.

В западных регионах в ночное время температура воздуха составит -7... -6 градусов, днем ожидается от -5 до -3 градусов.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

На Севере и в Центре столбики термометров ночью покажут от -11 до -6 градусов, в дневное время температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

В восточных областях ночью будет от -10 до -4 градусов, днем воздух прогреется до 0...+3 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay)

Жителей южных регионов ожидает в ночное время температура воздуха 0... +1 градус, а днем воздух прогреется до +8 градусов.

Как сообщалось ранее, на этих выходных на территории Украины местами пройдет сильный снег. При этом температура воздуха немного вырастет.

Также сообщалось о том, что народные синоптики рассказали, когда из Украины уйдут обильные осадки.

Напомним, не так давно народный синоптик Леонид Горбань предупредил о существенном похолодании, которое накроет всю Украину.

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Видео: РБК-Украина