Солнечное окончание недели: синоптик порадовала прогнозом

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет теплой и солнечной. Практически на всей территории страны осадки не предвидятся. Ветер также будет вполне мягкий, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, однако в западных регионах он усилится до 14 м/с.Такой прогноз дала известный синоптик Наталка Диденко, сообщается на сайте Opogode.

В среднем по Украине столбики термометров покажут от +10 до +16 градусов, но в ночное время опустятся до показателя +2 градуса.

Жителей западных областей дожди не побеспокоят. Температура воздуха днем будет варьироваться между +12 и +16 градусами, в темное время суток - от +1 до +4 градусов.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-украина)

На Севере будет сухо и солнечно. Температура воздуха в дневное время составит от +10 до +14 градусов, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.

В восточных регионах существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогнозируется от +8 до +12 градусов, ночью будет аналогично с северной - от -2 до +3 градусов.

В Центре - без осадков. Столбики термометров покажут в дневное время +10... +15 градусов, ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.

В южных областях также не прогнозируются осадки. В дневное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, ночью ожидается от +2 до +5 градусов.

В столице в пятницу будет ясно и сухо. В Киеве температура воздуха днем ожидается в пределах +​​10 +12 градусов, а ночью - около нуля.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, что на ближайших выходных потеплеет еще на несколько градусов и будет преобладать солнечная погода, а на Благовещенье возможны дожди в западных и северных областях.

Также мы писали о том, что недавно народный синоптик дал украинцам тревожный прогноз погоды на апрель.

Напомним, что в апреле до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.