В соцсети появился новый вид мошенничества: как не стать жертвой

Фото: unsplash.com

Аферисты нацелились на доверчивых украинцев

Украинские пользователи соцсети Facebook столкнулись с мошенниками, которые под логотипами известных банков предлагают ответить на несколько вопросов о себе за приличное вознаграждение. В итоге преступники собирают данные платежных карт пользователей. Об этом сообщает маркетолог Никита Коваленко на своей странице в Facebook.

Мошенническая схема работает следующим образом, сначала пользователи видят в ленте рекламное сообщение, которое обещает выплату немалой суммы за прохождение опроса. Для привлечения внимания используется картинка с логотипом банка с наибольшим количеством карт у граждан.

Фото: facebook.com/nikovalenk

Реклама запускается с названиями "подарки" или что-то таким подобным. При этом странички полностью заполнены, оформлены и подвязаны под разные аккаунты с разными картами.

Реклама ведет на Google-форму в Facebook, где стоит всего одна кнопка с переходом уже на посадочную страничку, которая очень хорошо разработана. На этой странице мошенники берут у пользователей телефон, электронную почту и фамилию.

Фото: facebook.com/nikovalenk

Далее пользователи отвечают на 10 вопросов о том, какие бренды они предпочитают. При этом людей информируют, что эта информация очень важна и там пользователи выбирают любимые бренды смартфонов, часов, машин, банков.

После этого пользователи попадают на форму с якобы причитающейся суммой выплаты за эти ответы и просьбой подтвердить, что они согласны ее получить.

Фото: facebook.com/nikovalenk

В самом конце пользователей просят осуществить подтверждающий платеж на сумму в районе 100 гривен, где подтверждается оферта с уже внесенными в нее персональными данными. Таким образом, мошенники получают не только деньги, но личные данные пользователя и данные его карты.

Фото: facebook.com/nikovalenk

Коваленко отметил, что данная схема достаточно устойчивая, поскольку если банк пожалуется в службу поддержки Facebook и страница будет удалена, то подобные страницы генерируются постоянно.

Посадочные страницы находятся на разных хостингах, что означает, что закрыть их быстро тоже не получится.

Фото: facebook.com/nikovalenk

Напомним, что в ПриватБанке подтвердили то, что аферисты от имени банка рассылают сообщения с предложением о выигрыше в размере 8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как наживаться на украинцах с помощью Приват24.