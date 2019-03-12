Аккаунт соцсети в аренду: чем это может быть опасно

Коллаж РБК-Украина

Украинцам предлагают заработать

Жителям Украины часто поступают предложения о сдаче в аренду своего аккаунта в популярной соцсети Facebook. Однако такой вид заработка может привести к неприятностям. Об этом сообщают "Факты".

По словам аналитика-расследователя Международного волонтерского сообщества InformNapalm Кристины Добровольской, пользователям соцсети предлагают около 60 долларов в месяц за логин и пароль от Facebook-страницы.

Могут заплатить и больше, если у страницы есть история и в фотоальбоме присутствуют личные фотографии.

При этом эксперт предупреждает, что нужно быть осторожным, поскольку, хотя и говорится, что аккаунт в соцсети будет использоваться для рекламы, может быть, что от вашего имени будут разгонять какую-нибудь нехорошую информацию, в том числе и экстремистскую.

Напомним, что для клиентов ПриватБанка мошенники придумали новую аферу. Клиентам банка предлагают вознаграждение в 8000 тысяч гривен. Чтобы якобы получить деньги необходимо принять участие в опросе.

Ранее сообщалось, что в такси Киева грабят людей с помощью снотворных препаратов по типу клофелина. Мошенники активны в ночное время и ищут своих жертв среди ночных клубов и ресторанов.

Мы также писали о том, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев. Жертвами часто становятся люди, которые продают дорогие вещи в интернете.