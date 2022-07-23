Эти советы помогут вам экономить на покупках одежды и обуви

В Украине стремительно повышаются цены, и порой средства остаются только на питание и оплату необходимых счетов. В такой ситуации покупка новой одежды может пробить брешь в бюджете, но без обновок обойтись не удается.

Как можно экономить на покупке одежды и обуви - читайте в нашем материале ниже.

Наведите порядок в шкафу

Ревизия в шкафу с одеждой и обувью поможет вам разобраться, чего именно вам не хватает в гардеробе, найти то, о чем вы уже давно забыли. А еще придумать новые сочетания одежды и составить список того, что вам может понадобиться в ближайшие месяцы.

Составьте список

Напишите собственный список must have - базовые вещи из вашего гардероба, к которым вы будете подбирать остальное. Пусть у вас будет две пары джинсов, две юбки, один пиджак и две пары обуви, но все между собой сочетается и дополнять можно чем угодно на свой вкус.

Не покупайте детям одежду с запасом

Дети растут быстро и до определенного возраста они успевают вырасти из одежды быстрее, чем ее поносят. На самом деле, вам не нужно 50 футболок и 20 пар штанов.

Малышам на самом деле нужно намного меньше. Постарайтесь ограничиться 4-5 комплектами одежды на каждую погоду.

Поспрашивайте у знакомых - есть шанс, что вы сможете обменяться детской одеждой с теми, у кого есть дети младше или старше.

Посетите гаражную распродажу

Поищите в социальных сетях или спросите у знакомых по поводу гаражной распродажи. Такие обычно устраивают в европейских странах, но в последние годы их проводят и в Украине.

На такой распродаже можно недорого купить одежду и обувь в хорошем состоянии или же обменять. Сумку на платье, босоножки на кеды, маленькую куртку на размер побольше.

Как вариант - организуйте собственную распродажу и пригласите максимум друзей и знакомых.

Загляните в секонд-хенд

В современных секонд-хендах полно брендовых вещей по доступным ценам. И часто там бывают абсолютно новые вещи.

Удобно покупать вещи на вес - такое сейчас бывает во многих украинских секонд-хендах. В день самой низкой цены идти уже не стоит - там почти нет хороших товаров.

Но вот в дни умеренной цены можно полностью одеться на 300-400 гривен.

Просматривайте объявления в интернете

Сейчас полно объявлений в интернете с ценами в два, а то и в три раза ниже магазинных. Кто-то пролетел с размером, кто-то выгреб из шкафа то, что не носит. А еще часто можно встретить распродажу одежды со складов.

Не гонитесь за модой

В последние годы это утверждение приобрело совсем другое значение. В мае у нас в моду входит клеш, а осенью это уже безвкусица. Плюньте на все модные тенденции, ведь классические джинсы и белые рубашки будут в моде всегда.

Выбирайте то, что идет лично вам и одежду, которая позволяет вам чувствовать себя уверенно. Порой футболка со слонами, которую вы таскаете 5 год, становится более привлекательной, чем что-то ультрамодное.

А еще в моде все, что связано с Украиной и это будет надолго. Поэтому наш must have - патриотическая одежда и вышиванки.

Не покупайте на один раз

Не стоит приобретать в условиях экономии вещи на один раз. Если вам очень нужен костюм или платье - арендуйте, попросите у друзей или родственников.

Нет смысла тратить деньги на то, что потом будет пылиться в шкафу многие годы.

Загляните на рынок

Вы удивитесь, но там сейчас не только китайские футболки и турецкие джинсы продают. На рынке часто можно найти хорошую и качественную вещь за вполне приемлемую цену.

Это касается, кстати и колгот, носков, трусов и маек. И выбор есть отличный и цена вполне доступная, и качество хорошее.

Не ходите в торговые центры погулять

Походы по магазинам стоит отложить до лучших времен или же идти туда целенаправленно за чем-то конкретным и с ограниченной суммой на расходы. Удержаться от соблазна купить "ту самую сумку" будет сложно.

Ловите распродажи

Крупные магазины часто делают распродажи, на которых можно купить 2+1 по цене двух вещей или есть скидки на товары в конце сезона. Это поможет вам сэкономить деньги. А еще можно воспользоваться такой акцией вместе с подругой.

Не ходите в магазин с плохим настроением и сразу после зарплаты

Вы получили аванс и кажется, что у вас очень много денег. И поэтому вы хотите себя чем-то порадовать. Будьте осторожны, такие ситуацию заканчиваются плачевно - вы покупаете платье или новые босоножки, а в конце месяца сидите без денег на хлеб.

А плохое настроение в магазин с собой тоже не берите. В таком состоянии хочется себя чем-то порадовать и как правило - это заканчивается покупкой того, что вам не сильно было нужно.

Не ведитесь на провокацию

Реклама, раскладка, приятный аромат и мягкая музыка - все это создает атмосферу, которая подталкивает нас тратить деньги. Не поддавайтесь на такие провокации и уловки.

Не покупайте первую вещь

Древний способ еще наших бабушек. У вас есть цель и вы пришли в огромный торговый центр. Не поленитесь обойти все подходящие магазины и посмотрите все варианты и цены. Часто бывает так, что самая первая вещь оказывается не самой удачной, а еще и самой дорогой.

Всегда уточняйте цену

Если вы покупаете по акции, то уточните у продавца цену - акция могла закончиться. А еще в магазинах используют хитрость - ставят большую табличку с надписью: "Цена от 199 гривен". А на столе могут оказаться вещи и по 300 и 400 гривен.

Используйте правило "двух вещей"

Когда хотите купить какую-то вещь, применяйте правило "двух" - у вас в гардеробе должно быть минимум два предмета, которые будут сочетаться с новой одеждой.

Всегда покупайте одежду по размеру

Откажитесь от покупки джинсов на размер меньше, чтобы похудеть. Обычно такие штаны лежат потом в шкафу и отдаются кому-нибудь лет через пять.

Не покупайте то, что вам не нужно

Если вы собираетесь все лето провести на даче или в горах, то вам не нужны новые золотистые босоножки на каблуке или вечернее платье. Если у вас в планах нет ежедневных пробежек - то нет смысла покупать еще одни кроссовки.

Обувь должна быть качественная и удобная

Пусть пара обуви будет одна, но она должна быть идеально подобрана по размеру, потребностям, параметрам и качеству. Три пары неудобных туфель или одна удобных стоят приблизительно одинаково.

Обувь выбирайте вечером, когда нога немного отекла. Так ваши новые туфли вам не будут натирать.

Выбирайте практичное

Не покупайте вещи из непрактичных материалов - шелк, лен, шерсть или бархат, если у вас нет времени на правильный уход, глажку и вы собираетесь носить их каждый день.

Придерживайтесь цветовой гаммы

Поверьте, вам не нужны футболки всех цветов радуги. Подберите 3-4 цвета, которые вам нравятся и подходят. Так вам будет удобнее сочетать одежду друг с другом.

Сократите расходы на белье

Стандарт - белое, черное и телесное. Красивые атласные бюстгальтеры фиолетового или розового цвета отложите до лучших времен. Пусть у вас будет всего три комплекта, но хорошего качества и удобное.

То же самое касается и колготок - вам нужны телесные, черные и бронза. Они идеально подходят под любую одежду.

Покупайте во время другого сезона

Зимние вещи намного дешевле покупать летом, а летние - зимой. Конечно же, куртки могут быть прошлого сезона, но это реальный шанс купить по цене намного ниже.

Ремонт даст вторую жизнь

На пиджаке пятно, а кроссовки хотят попрощаться с подошвой? Найдите хороший ремонт одежды и обуви и это сократит вам расходы.

Иногда, кажется, что спасти испорченную вещь уже невозможно и вы начинаете искать точно такую же и за любые деньги. Но хороший мастер вполне может дать вторую жизнь любимой одежде.