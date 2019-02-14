Списание долгов за коммуналку: украинцам готовят новый сюрприз

Эксперты объяснили, чем может обернуться для украинцев списание долгов

После повышения цен на газ в Украине начали расти долги за коммунальные слуги. По данным Государственной службы статистики, за прошлый год общий долг вырос на 70%, и эта задолженность продолжает расти. В правительстве обеспокоены такой внушительной суммой и задумываются о том, чтобы списать украинцам долги за коммунальные услуги. По мнению экспертов, этот способ не самый эффективный, но внушительный долг в 55 миллиардов продолжает расти. Это подтвердила руководитель Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НЛРЭКУ) Оксана Кривенко.

Она отметила, что за 2018 год долги за электроэнергию увеличились почти на пять миллиардов гривен.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195,081 млрд гривен, задолженность потребителей на начало 2018 года — 28,942 млрд гривен, на конец года — 33,611 млрд гривен, прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд гривен", — рассказала Оксана Кривенко.

Она объяснила, что это только долги за электроэнергию, а есть еще и другие секторы, где рост долгов продолжается.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус уточнил, что из вышеуказанной суммы, долги населения – это 5 млрд гривен, остальные – долги предприятий.

"Стоит отметить, что долги населения в общем объеме задолженности за электроэнергию составляют лишь около 5 млрд гривен, а остальные 28 млрд гривен — это долги предприятий, бюджетных учреждений. И это логично: для предприятий сегодня тарифы на 150% выше, чем для населения. Очевидно, что существует прямая связь: чем выше тариф, тем выше долги", — объяснил Герус в своем комментарии для издания "Факты".

Он добавил, что такого низкого уровня оплаты коммунальных услуг не было с конца 90-х годов и в ближайшее время это может стать настоящей катастрофой.

"Это беспрецедентно низкий уровень, такого не было с конца 90-х годов. По моим оценкам, суммарно все долги населения и предприятий по газу, электроэнергии, отоплению, воде, достигают уже 100 млрд грн. Это катастрофа, и масштаб катастрофы только растет. Скорее всего, мы уже прошли точку невозврата, когда эти долги становятся в принципе не погашаемыми и единственный способ решить проблему — это их списать и закрыть бюджетом", - считает эксперт.

Он напомнил, что почти два года назад был одобрен законопроект, который позволил бы списать 30 млрд гривен долгов.

"Стоить напомнить, что Кабинет министров еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 млрд гривен долгов за электроэнергию. Частично за счет государственного бюджета, а частично — специальной надбавкой всем потребителям в тариф на электроэнергию. То есть, по версии правительства, тот, кто сам исправно платит, будет вынужден заплатить еще и за тех, кто не платит", - объяснил Герус и предупредил, что если еще один законопроект о списании 56 млрд гривен будет принят, то это приведет к повышению тарифов.

"Кроме того, законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 млрд гривен также уже зарегистрирован в Верховной Раде. Итак, суммарно предлагаемое списание составляет около 80 млрд гривен. А еще выдача субсидий наличными, без сомнения, увеличит объемы долгов и уровень неплатежей. Как и, возможно, новое повышение цен на газ в этом году", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги.

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