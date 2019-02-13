Коммунальные услуги: украинцев заставят платить за соседей

Коллаж РБК-Украина

Жители должны будут сами решить, по какой схеме распределять небаланс

С 1 мая коммунальные платежи будут оплачиваться по-новому, а потому за "потерянные" в доме тепло и воду будут платить не поставщики, а жильцы. Соответствующий закон и подзаконные акты уже приняты. Об этом информирует Obozrevatel.

Первым о старте новой методики расчета платежек сообщил "Киевводоканал". Предприятие заявило, что собирается включать в суммы "небаланс" (разницу между тем, что намотал домовой счетчик и суммой квартирных приборов учета), потому у украинцев есть еще несколько месяцев для того, чтобы установить счетчики и договориться с соседями.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий отмечает, что в отдельных многоэтажках эта разница составляет 50%. И если ранее за небаланс платил водоканал, то теперь это будут делать потребители, а счетчиком коммерческого учета (от него зависят суммы в платежках) считается не квартирный, а домовой прибор учета.

"Это будет новый эволюционный закон, когда жители сами должны определять, по какой схеме будут распределять небаланс", - поясняют в Ассоциации водоканалов.

Также украинцев предостерегают, суммы в платежках могут вырасти в 1,5 раза в случае, если соседи активно воруют воду. Также за "лишнее" придется платить, если соседи поливают участки возле дома. Или, если в квартире без счетчика прописана одна бабушка, а по факту с ней живут трое детей и двое внуков.

То есть каждому жителю стоит задуматься над установкой антимагнитных средств и провести "воспитательную работу" с соседями. В обратном случае, придется заплатить не только за себя, но и за соседа.

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