Эти способы помогут избавиться от неприятных запахов на кухне, если нет вытяжки

Проблема неприятных запахов на кухне знакома многим домохозяйкам. Даже если на вашей кухне нет вытяжки, то можно другим способом избавиться от запахов.

Проветрите помещение

Нужно закрыть дверь, ведущую на кухню. Это не позволит запахам распространиться по всей квартире. Откройте окна. Также, если у вас есть переносной вентилятор, то его можно направить в сторону окна. Так запах выветрится гораздо быстрее.

Уборка

Важно не оставлять на сковороде масло, на котором жарили. Сразу после готовки нужно протереть все жирные и липкие поверхности. Далее вынесите мусор, не дожидаясь, пока мусорное ведро наполнится до краев.

Приятные запахи

Необходимо поставить на медленный огонь воду с лимонной цедрой, палочками корицы или другими ингредиентами. Такой настой нужно оставить на пол часа или час.

Заварите кофе

Чашку ароматного кофе с утра не только обеспечит заряд бодрости, но и замаскирует неприятные запахи.

Нейтрализуйте запахи

Можно взять обычный уксус и поставить его на огонь и довести до кипения. Конечно, сначала по кухне распространится уксусный аромат, но потом он испарится, как и все остальные.