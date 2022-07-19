ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти способы помогут избавиться от неприятных запахов на кухне, если нет вытяжки

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 10:45
Эти способы помогут избавиться от неприятных запахов на кухне, если нет вытяжки Как без вытяжки избавиться от неприятных запахов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблема неприятных запахов на кухне знакома многим домохозяйкам. Даже если на вашей кухне нет вытяжки, то можно другим способом избавиться от запахов.

Какие способы помогут устранить сильные запахи - читайте ниже.

Проветрите помещение

Нужно закрыть дверь, ведущую на кухню. Это не позволит запахам распространиться по всей квартире. Откройте окна. Также, если у вас есть переносной вентилятор, то его можно направить в сторону окна. Так запах выветрится гораздо быстрее.

Уборка

Важно не оставлять на сковороде масло, на котором жарили. Сразу после готовки нужно протереть все жирные и липкие поверхности. Далее вынесите мусор, не дожидаясь, пока мусорное ведро наполнится до краев.

Приятные запахи

Необходимо поставить на медленный огонь воду с лимонной цедрой, палочками корицы или другими ингредиентами. Такой настой нужно оставить на пол часа или час.

Заварите кофе

Чашку ароматного кофе с утра не только обеспечит заряд бодрости, но и замаскирует неприятные запахи.

Нейтрализуйте запахи

Можно взять обычный уксус и поставить его на огонь и довести до кипения. Конечно, сначала по кухне распространится уксусный аромат, но потом он испарится, как и все остальные.

Ранее мы сообщали, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

Также мы писали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь