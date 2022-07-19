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Ці способи допоможуть позбутися неприємних запахів на кухні, якщо немає витяжки

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Вівторок 19 липня 2022 10:45
Ці способи допоможуть позбутися неприємних запахів на кухні, якщо немає витяжки Як без витяжки позбутися неприємних запахів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Проблема неприємних запахів на кухні знайома багатьом домогосподиням. Навіть якщо на вашій кухні немає витяжки, то можна іншим способом позбутися запахів.

Які способи допоможуть усунути сильні запахи - читайте нижче.

Провітріть приміщення

Потрібно закрити двері, які ведуть на кухню. Це не дозволить запахам поширитись по всій квартирі. Відкрийте вікна. Також, якщо у вас є переносний вентилятор, то його можна направити у бік вікна. Так запах вивітриться набагато швидше.

Прибирання

Важливо не залишати на сковороді олію, на якій смажили. Відразу після готування потрібно протерти всі жирні і липкі поверхні. Далі винесіть сміття, не чекаючи, поки сміттєве відро наповниться до країв.

Приємні запахи

Необхідно поставити на повільний вогонь воду із лимонною цедрою, паличками кориці або іншими інгредієнтами. Такий настій потрібно залишити на пів години чи годину.

Заваріть каву

Горнятко ароматної кави з ранку не тільки забезпечить заряд бадьорості, але й замаскує неприємні запахи.

Нейтралізуйте запахи

Можна взяти звичайний оцет та поставити його на вогонь й довести до кипіння. Звичайно, спочатку по кухні пошириться оцтовий аромат, але потім він випарується, як і всі інші.

Раніше ми повідомляли, як позбутися неприємного запаху у взутті в домашніх умовах.

Також ми писали, як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами.

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