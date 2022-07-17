Эти способы помогут сохранить малину дольше: не будет портиться и гнить

Малина очень полезна в борьбе с простудами и воспалительными процессами. В ней содержится большое количество витамина С, а еще и энзимы, которые помогают расщеплять жир. Достаточно 100 грамм малины в день, чтобы ускорить метаболизм и наладить работу желудка.

Как правильно выбирать малину

Не берите мятые и поврежденные ягоды для длительного хранения. Такая малина долго не стоит и ее нужно употребить сразу. Или же использовать ее для варенья, джемов, смузи.

Малина быстро портится и теряет свои полезные свойства, поэтому даже твердые и целые ягоды не рекомендуется оставлять более, чем на одни сутки.

Малина должна быть сухая и если вы ставите ее в холодильник, то не мойте. Мыть ягоды нужно непосредственно перед употреблением или заготовками.о

Как хранить малину

Свежую малину нужно хранить только в холодильнике, иначе она быстро начнет портиться или плесневеть. Не стоит оставлять ее на столе даже при условии прохладной температуры - она станет бесполезной и невкусной.

Идеальная температура для хранения малины - 4-5 градусов. В такой температуре она может стоять до трех дней.

Сложите ягоды в сухой контейнер или небольшой поднос - в один слой. Пакеты использовать для малины категорически нельзя.

Малину нужно хранить в холодильнике в контейнерах

Оставьте контейнер на средней полке холодильника и проследите за тем, чтобы рядом не было остро пахнущих продуктов - малина быстро впитывает другие запахи. Контейнер можно накрыть плотной крышкой.

Как правильно заморозить малину

Переберите ягоды. Мыть малину перед заморозкой не обязательно - она может размокнуть и потерять форму. Если она очень пыльная и грязная - сполосните аккуратно холодной водой и тщательно просушите.

Потом возьмите поднос или разделочную доску, и выложите ягоды. Фрукты должны лежать в один слой и не соприкасаться друг с другом.

Малину сначала нужно заморозить на подносе, а потом сложить в пакеты

Поставьте поднос с ягодами в морозилку на одни сутки. После того как ягоды полностью замерзли, вы можете сложить их в контейнер для заморозки или специальные пакеты.

Помятую малину можно перемолоть блендером и залить в контейнер для льда. Такую малину потом будет удобно использовать для чая.