Ці способи допоможуть зберегти малину довше: не буде псуватися та гнити

Малина дуже корисна в боротьбі із застудами та запальними процесами. У ній міститься велика кількість вітаміну З, а ще й ензими, які допомагають розщеплювати жир. Досить 100 грамів малини в день, щоб прискорити метаболізм і налагодити роботу шлунка.

Як правильно вибирати малину

Не беріть м'яті та пошкоджені ягоди для тривалого зберігання. Така малина довго не варто і її потрібно вжити відразу. Або ж використовувати її для варення, джемів, смузі.

Малина швидко псується і втрачає свої корисні властивості, тому навіть тверді та цілі ягоди не рекомендується залишати більш ніж на одну добу.

Малина повинна бути суха і якщо ви ставите її в холодильник, то не мийте. Мити ягоди потрібно безпосередньо перед вживанням або заготовками.в

Як зберігати малину

Свіжу малину потрібно зберігати тільки в холодильнику, інакше вона швидко почне псуватися або пліснявіти. Не варто залишати її на столі навіть за умови прохолодної температури - вона стане марною і несмачною.

Ідеальна температура для зберігання малини - 4-5 градусів. У такій температурі вона може стояти до трьох днів.

Складіть ягоди в сухий контейнер або невеликий піднос - в один шар. Пакети використовувати для малини категорично не можна.

Малину потрібно зберігати в холодильнику в контейнерах

Залиште контейнер на середній полиці холодильника і простежте за тим, щоб поруч не було гостро пахнуть продуктів - малина швидко вбирає інші запахи. Контейнер можна накрити щільною кришкою.

Як правильно заморозити малину

Переберіть ягоди. Мити малину перед заморожуванням не обов'язково - вона може розмокнути та втратити форму. Якщо вона дуже курна і брудна - сполосніть акуратно холодною водою і ретельно просушіть.

Потім візьміть піднос або обробну дошку, і викладіть ягоди. Фрукти повинні лежати в один шар і не стикатися один з одним.

Малину спочатку потрібно заморозити на підносі, а потім скласти в пакети

Поставте піднос з ягодами в морозилку на одну добу. Після того як ягоди повністю замерзли, ви можете скласти їх в контейнер для заморозки або спеціальні пакети.

Пом'яту малину можна перемолоти блендером і залити в контейнер для льоду. Таку малину потім буде зручно використовувати для чаю.