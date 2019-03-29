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Средняя зарплата в Украине выросла: сумма вас удивит

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 19:41
Средняя зарплата в Украине выросла: сумма вас удивит
Фото: Средняя зарплата в Украине (коллаж РБК-Украина)

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине продолжает расти

Средняя зарплата в Украине продолжает расти. К такому выводу можно прийти, если посмотреть свежие данные Госстата Украины. Там опубликовали обновленную информацию о средней заработной плате штатных работников в Украине по регионам страны и по видам экономической деятельности.

Так, по их данным, средняя зарплата в Украине в феврале 2019-го года по сравнению с январем 2019-го года выросла на 206 гривен - до 9429 гривен.

Ожидаемым оказалось то, что самую высокую среднюю зарплату традиционно было зафиксировано в Киеве – 14513 гривен, пишут на сайте Госстата. Самую низкую зафиксировали в Черновицкой области - 7186 гривен.

При этом самый высокий уровень зарплат наблюдается в сфере финансовой и страховой деятельности - 18197 гривен. При этом второе место по уровню наибольшей средней зарплаты занимает деятельность в сфере информации и телекоммуникаций - 16447 гривен.

А вот наименее оплачиваемой оказалась деятельность в сфере временного размещения и организации питания – там работники в среднем получают 5999 гривен.

Средняя зарплата в Украине выросла: сумма вас удивитФото: Украинцы стали зарабатывать немного больше (РБК-Украина)

Однако эксперты говорят, что Госстат считает только 10-20% предприятий Украины – обычно те, где работает наибольшее количество украинцев. В то же время Госстат не учитывает частные предприятия и ФОПы, в которых среднее количество сотрудников составляет несколько человек.

Напомним, ранее эксперт выразил уверенность в том, что средняя зарплата в Украине меньше, чем указывают официальные данные. Многие привыкли смотреть данные Госстата о зарплате, но Пенсионный фонд показывает более объективные цифры, уверен он.

Также мы сообщали, что в Украине сократилась задолженность по зарплатам. Так, за один месяц задолженность уменьшилась на 167 миллионов гривен.

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