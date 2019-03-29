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Середня зарплата в Україні зросла: сума вас здивує

STYLERЖиття    29.03.2019 - 19:41
Середня зарплата в Україні зросла: сума вас здивує
Фото: Середня зарплата в Україні (колаж РБК-Україна)

За даними Держстату, середня зарплата в Україні продовжує зростати

Середня зарплата в Україні продовжує зростати. Такого висновку можна дійти, якщо переглянути свіжі дані Держстату України. Там опублікували оновлену інформацію про середню заробітну плату штатних працівників в Україні за регіонами держави й за видами економічної діяльності.

Так, за їхніми даними, середня зарплата в Україні у лютому 2019-го року у порівнянні з січнем 2019-го року зросла на 206 гривен - до 9429 гривень.

Очікуваним виявилося те, що найвищу середню зарплату традиційно було зафіксовано у Києві – 14513 гривень, пишуть на сайті Держстату. Найнижчу зафіксували у Чернівецькій області - 7186 гривень.

При цьому найвищий рівень зарплат українців спостерігається у сфері фінансової та страхової діяльності - 18197 гривень. При цьому друге місце за рівнем найбільшої середньої зарплати посідає діяльність у сфері інформації та телекомунікацій - 16447 гривень.

А от найменш оплачуваною виявилася діяльність у сфері тимчасового розміщування й організації харчування – там працівники в середньому отримують 5999 гривень.

Середня зарплата в Україні зросла: сума вас здивуєФото: Українці стали заробляти трохи більше (РБК-Україна)

Проте експерти кажуть, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільша кількість українців. В той же час Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників становить кілька осіб.

Нагадаємо, раніше експерт висловив впевненість у тому, що середня зарплата в Україні насправді менша, ніж вказують офіційні дані. Багато хто звик дивитися дані Держстату про зарплати, але Пенсійний фонд показує об’єктивніші цифри, впевнений він.

Також ми повідомляли, що в Україні скоротилася заборгованість по зарплатах. Так, за один місяць заборгованість зменшилася на 167 мільйонів гривень.

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