"Стратегический вопрос": Тымчук рассказал, в каком случае Путин выведет войска с Донбасса

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Тымчук поделился размышлениями о планах Путина

Координатор группы "Информационное сопротивление", руководитель Центра военно-политических исследований, нардеп Дмитрий Тымчук рассказал, в каком случае Путин сможет вывести часть своих войск с Донбасса. Об этом передает "Апостроф".

Тымчук считает, что России необходимо сделать паузу на Донбассе, чтобы решить ряд тактических и стратегических проблем.

"Стратегический вопрос – это встреча Путина с Трампом, в преддверии которой ему необходимо пойти на определенные шаги и показать себя. На этой встрече будут обговариваться вопросы Украины. И, понимая импульсивность Трампа, Путину необходимо, чтобы накануне встречи не было каких-либо сообщений об эскалации, о каких-либо активных действиях российских войск на Донбассе", - говорит нардеп.

По его словам, Путин может значительно ослабить российское присутствие на Донбассе

"Учитывая, как Трамп лихо повел себя в решении вопроса с КНДР при том градусе напряженности, который был в отношениях США–Северная Корея на протяжении многих лет, а уже сегодня КНДР готова к шагам, которые еще вчера казались невозможными в плане ядерного разоружения, то я не исключаю, что и в общении с Путиным могут быть моменты, которые повлияют на решение Кремля в плане поведения на Донбассе", - добавил руководитель Центра военно-политических исследований.

Ранее Дмитрий Тымчук рассказал о планах РПЦ и УПЦ МП в том случае, если Константинопольский патриарх Варфоломей все же предоставит Томос об автокефалии.

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