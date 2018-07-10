"Стратегічне питання": Тимчук розповів, в якому випадку Путін виведе війська з Донбасу

Колаж РБК-Україна

Тимчук поділився роздумами про плани Путіна

Координатор групи "Інформаційний опір", керівник Центру військово-політичних досліджень, нардеп Дмитро Тимчук розповів, в якому випадку Путін зможе вивести частину своїх військ з Донбасу. Про це передає "Апостроф".

Тимчук вважає, що Росії необхідно зробити паузу на Донбасі, щоб вирішити ряд тактичних і стратегічних проблем.

"Стратегічне питання – це зустріч Путіна з Трампом, напередодні якої йому необхідно піти на певні кроки і показати себе. На цій зустрічі будуть обговорюватися питання України. І, розуміючи імпульсивність Трампа, Путіну необхідно, щоб напередодні зустрічі не було жодних повідомлень про ескалації, про яких-небудь активних діях російських військ на Донбасі", - говорить нардеп.

За його словами, Путін може значно послабити російську присутність на Донбасі

"Враховуючи, як Трамп відважно повів себе у вирішенні питання з КНДР при тому градус напруженості, який був у відносинах США–Північна Корея протягом багатьох років, а вже сьогодні КНДР готова до кроків, які ще вчора здавалися неможливими в плані ядерного роззброєння, то я не виключаю, що і в спілкуванні з Путіним можуть бути моменти, які вплинуть на рішення Кремля в плані поведінки на Донбасі", - додав керівник Центру військово-політичних досліджень

Раніше Дмитро Тимчук розповів про плани РПЦ і УПЦ МП у тому випадку, якщо Константинопольський патріарх Варфоломій все ж надасть Томос про автокефалію.

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