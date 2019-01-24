Супрун нашли замену? Всплыли неожиданные подробности

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

По информации президента Ассоциации психиатров Украины, новая кандидатура на пост главы Минздрава уже согласована

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что президент Петр Порошенко принял решение отправить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в отставку. Об это сообщает BIHUS.Info.

По этой причине эксперт написал руководителям психиатрических учреждений письмо, в котором отметил, что кадровое решение якобы согласовано с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

В послании Глузман написал, что после решения Порошенко по поводу Супрун в суд пошли исковые заявления от депутатов.

Напомним, что в начале января Супрун сообщила, что ее вызывают в суд по заявлениям нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко и Счетной палаты. Она получила 5 повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях.

"И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения", - уверяет президент Ассоциации психиатров. По его словам, если и.о. главы Минздрава не согласится прийти в суд, будет открыто уголовное дело в связи с пропажей денег, предназначенных для закупки медикаментов.

"Это раскрыла Счетная палата ", - говорится в тексте письма.

Скрин: bihus.info

Глузман проинформировал, что новая кандидатура на пост главы Минздрава уже согласована.

"Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение смертной казнью на электрическом стуле ", - сообщил автор письма и добавил, что одним из замминистра вероятно будет психиатр (но не сам Глузман).

"Если останется Петр (Порошенко), То я примерно понимаю, кого могут назначить министром. Он - депутат, нормальный человек ... Петр сказал ее (Супрун) тушить уже. Но, очевидно, давление идет какой-то. Американское давление, очевидно ", - заявил жуналистам Глузман.

Как сообщалось, ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Она объяснила, что Минздрав расторг контракт с Запорожаном за злоупотребления на посту и не раз направляло заявления в милицию по рассмотрению систематического ограбления Запорожаном университета.

Напомним, Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.