Супрун рассказала правду о приготовлении пищи в микроволновках

Коллаж РБК-Украина

Ульяна Супрун рассказала правду о микроволновых печах

Ульяна Супрун, которая сообщила об опасности белка, рассказала о том, что вокруг приготовление пищи в микроволновых печах существует множество мифов о вреде, излучении радиации и вызывании рака. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины написала на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала, что тепловое воздействие разрушает много полезных веществ. Больше всего теплочувствительные - это водорастворимые витамины, которые содержаться в овощах: фолиевая кислота, витамины В и С.

В одном исследовании провели измерение количества разрушенного витамина С во время разного воздействия тепла.

Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось пароварение – при нем разрушается только десятая часть витамина. В микроволновке – около четверти, больше в результате варки - почти половина.

В других исследованиях также было подтверждено, что готовка в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты, если готовить в микроволновке, а не на плите.

Если говорить об овощах, то добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. К примеру, брокколи, приготовленные в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%).

Кроме того, это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества. В некоторых случаях приготовление способствует лучшему усвоению питательных веществ. К примеру, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.

По словам Супрун, чем меньше пища нагревается, тем больше питательных веществ она сохраняет. Готовить в микроволновке лучше тем, что витамины не вывариваются в воду. При этом приготовление становится быстрее, что также способствует сохранению витаминов.

Супрун также рассказала о приготовлении или разогреве пищи в пластиковой посуде в микроволновке. Здесь ситуация выглядит по-другому поскольку некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания.

Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые часто имеется в пластике - фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют для получения прозрачного и твердого пластика, другие - чтобы сделать пластик мягким и гибким.

Данные вещества эксперты связывают с нарушениями работы эндокринной системы через их влияние на уровень гормонов - эстрогена и тестостерона. По данным исследований, BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами.

Некоторые исследования отмечают, что это вещество увеличивает риски преждевременного рождения. Из-за этих доказательств в 2012 году FDA (Управление продовольствия и медикаментов в США) запретило использование этого компонента в детских бутылочках и чашках.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Супрун шокировала неожиданным заявлением о витамине C. Она также развенчала миф про лимоны.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала о том, что может стать причиной постоянного насморка и простуд в зимний период.