Сутенерша из РФ "промышляла" в Днепре: все подробности

Полиция задержала гражданку Российской Федерации, которая в Днепре занималась поисками девушек для занятия проституцией. Вместе с сутенершей также задержали и ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что преступники подыскивали девушек в возрасте от 18-ти до 35-ти лет, которых склоняли к занятию проституцией.

Злоумышленников разоблачили и задержали работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области.

Россиянка находилась в Украине незаконно.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), было проведено 3 обыска по местам проживания подозреваемых", - сообщили в полиции.

Фото: полиция

Также отмечается, что во время следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику, электронные носители и другие вещественные доказательства вины подозреваемых.

В настоящее время фигурантов дела поместили под стражу. Продолжается досудебное расследование.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщалось ранее, в декабре оперативники и бойцы спецподразделения КОРД в Литинском районе задержали иностранца-сутенера. Мужчина арендовал мотель и заставлял молодых девушек предоставлять услуги сексуального характера дальнобойщикам.