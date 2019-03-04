Не теряйте бдительность: советы синоптика на "штормовое" 4 марта

Украинцев предупредили о мощных порывах ветра в понедельник

В Украине в понедельник, 4 марта, ожидается сильный ветер, штормовые порывы достигнут силы до 15-20 метров в секунду. Известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что в западной Европе ситуация будет значительно серьезнее - в частности, в Германии и Франции.

В то же время специалист указывает на несостоятельность утверждений, что этот шторм накроет и нашу страну.

Диденко подчеркнула, что сильный ветер является один из самых характерных признаков ранней весной, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы.

Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В то же время она рекомендует украинцам не терять бдительности: "под домами или старыми деревьями долго не стойте, особенно внимательно паркуйте автомобиль, лучше подальше от больших рекламных щитов".

Добавим, что синоптики прогнозируют 4 марта обильные осадки в Украине. Дожди ожидаются на большей части территории страны, местами с мокрым снегом. Сухо будет только на Юге.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха будет иметь "широкую амплитуду". В частности, в дневное время в западных областях столбики термометров поднимутся до +15 градусов, а в темное время суток опустятся до -4...-5 градусов в южных и восточных областях.

В среднем температура воздуха в Украине составит от +3 до +8 градусов днем. Ночью - от -3 до +1 градуса.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, согласно предварительным прогнозам, в Украине потепление должно начаться с 4 марта. Синоптики заверяли, что сильных морозов уже не будет, но температура воздуха несколько снизится.

Напомним, что при этом синоптики предупреждали о скором возвращении в Украину снега и морозов.