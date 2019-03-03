Осадки и штормовой ветер: в каких областях ждать "неуютную" погоду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики дали прогноз на начало недели

В понедельник, 4 марта, почти на всей территории Украины, кроме южных областей, ожидаются осадки в виде дождя, а в некоторых районах с мокрым снегом. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре. Об этом сообщается на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

В ночное время на Правобережье температура воздуха будет "минусовой", но днем будет в целом тепло - до +15 градусов.

Отмечается, что в среднем сила ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, однако порывы достигнут до 20 м/с, а в районе Карпат на высокогорье - до 25 м/с. Направление ветра - юго-западное.

Днем температура воздуха в Украине в среднем составит от +3 до +8 градусов, в ночное время ожидается от -5 до нуля градусов.

В северных областях дем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, ночью - от -3 до нуля.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Востоке ожидается днем от +4 до +6 градусов, а в ночное время температура воздуха составит от -4 до -1 градуса.

В центральных регионах в дневное время температура будет варьироваться между +5 и +11 градусами, а ночью ожидается от -2 до нуля градусов.

В южных областях температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов, но ночью воздух промерзнет до -4 градусов.

В Киеве завтра дождь. Температура воздуха днем от +7 до +9 градусов, ночью от -1 до +1 градуса.

Скрин: facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщалось ранее, в Киеве 4 марта ожидается сильный ветер. В Киеве завтра, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 метров за секунду.

Напомним, что ранее харьковской сурок Тимка предсказал раннюю весну. При этом львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.