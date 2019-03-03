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Грядет потепление: каким областям повезет с погодой

STYLERЖизнь    03.03.2019 - 15:27
Грядет потепление: каким областям повезет с погодой
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве понедельник будет облачным

Синоптик Наталка Диденко рассказала, кого ожидают морозы и снег, а кого - приятное потепление. Об этом эксперт проинформировала пользователей в социальной сети Facebook.

"Морозы и снег постепенно растворяются. Понедельник в Украине будет уже теплее. В течение дня ожидается +4 +9 градусов, на Западе +9 +14 градусов, на Востоке и в Сумской области еще прохладно 0 +4 градуса", - пишет Диденко.

Грядет потепление: каким областям повезет с погодойФото: (facebook.com/tala.didenko)

Эксперт предупреждает, что на Севере и в большинстве центральных областей ожидается дождь. На Востоке будет мокрый снег. А вот на Юге осадков не будет, лишь вечером в Запорожье пойдет дождь.

В большинстве западных областей также без существенных осадков. "В Киеве понедельник будет облачным, с дождем, сильным западным ветром, но уже с высокой дневной температурой воздуха, +5 +8 градусов", - подытожила экперт.

Ранее харьковской сурок Тимка предсказал раннюю весну.

К слову, львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.

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