Титушки разобьют головы: скандальный приход под Винницей перешел в ПЦУ

Церковной общине угрожали двумя автобусами титушок

Переход в ПЦУ со скандалом в селе Гули под Винницей (видео: YouTube/33 Новости)

Недавно в селе Гули, Барского района Винницкой области очередная церковная община решила присоединиться к Православной церкви Украины. Однако переход не пришел гладко - из-за угрозы привезти титушок прихожане пригласили представителей "Правого сектора" и наряд полиции. А местный священник пригласил священников-единомышленников, сообщает 33-й канал.

Когда почти 300 прихожан проголосовало за присоединение к единой поместной церкви, начались угрозы, что "приедет два автобуса титушок, разобьют головы и на том ваши сборы закончатся".

Для того, чтобы не допустить провокаций возле церкви дежурил наряд полиции и активисты "Правого сектора".

Конфликты начались из-за местного священника, отца Василия, который не хотел отдавать приход, постоянно обдирал прихожан - за крестины и похороны его тариф составлял 1600 гривен. Жители Гулей давно недовольны его "непомерным аппетитом", и недавно его просто выгнали.

"Дошло до того, что в наш большой сельский храм Воздвижения Креста Господня ходит от силы человек десять. Еще десяток певчих", говорит местная активистка Алла Чикунда.

Отец Василий, чтобы отстоять храм, пригласил поддержку - у церкви собралось несколько машин его единомышленников - коллег-священников из соседних приходов. Но ни сельский голова, который поддерживает РПЦ, ни священник не пришли к общине: глава села стоял в стороне, заняв нейтральную позицию, а священник проводил воскресную службу.

Тем временем гуливчане, не дождавшись отца Василия, сами пошли к церкви. Навстречу вышла группа священников и объявила, что религиозная община Гулей остается "в истинной православной вере".

"А мы тогда кто?" - возмутилась толпа, - Почему все решило несколько человек, а храм отстраивало все село?" - выяснение отношений длилось два часа, после чего представители общины поехали в Винницу, зарегистрировать религиозную общину ПЦУ.

К слову, недавно священники РПЦ на Волыни провели богослужение в честь престольного праздника в частном доме, их храм теперь принадлежит ПЦУ.

Напомним, Епифаний заявил, что платки теперь будут не нужны женщинам, которые пришли в храм.