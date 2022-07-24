Три Спаса, Ильи-пророка и другие важные праздники августа 2022: появился календарь

В августе 2022 года по церковному православному календарю мы отметим много важных праздников со своими уникальными обычаями и традициями. Среди них три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, Ильи-пророка, два великих двунадесятых праздника - Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Об этих и других событиях последнего лета месяца - читайте ниже в нашем материале Styler.
Фото: Спасы - уникальные праздники украинцев (pixabay)
14 августа начнется самый короткий из всех постов - Успенский. Его продолжительность составляет всего лишь две недели и завершается 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери.
Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно строгий и напоминает Великий. Употреблять рыбу разрешается только на праздник Преображения (19 августа).
Под запретом молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается употреблять растительное масло.
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