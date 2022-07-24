Три Спаси, Іллі-пророка та інші важливі свята серпня 2022: з'явився календар

Календар важливих церковних свят серпня 2022

2 серпня - Ільїн день

4 серпня - День Святої Марії Магдалини

5 серпня - святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері

6 серпня - День Бориса і Гліба

7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Богородиці

9 серпня - День великомученика Пантелеймона

13 серпня - змови на Успенський піст

14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту; Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього

Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього 17 серпня - Святих семи Отроків Ефейських

19 серпня - Преображення Господнє; Яблучний спас

26 серпня - святкування на честь ікони Божої Матері Пом'якшення злих сердець; Преподобного Максима

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня - Горіховий Спас; Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа; Святкування на честь ікони Божої Матері Феодоровської

Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа; Святкування на честь ікони Божої Матері Феодоровської 30 серпня - Преподобного Аліпія, іконописця Печерського; Печерської ікони Божої Матері

Фото: Спаси - унікальні свята українців (pixabay)

Успенський пост

14 серпня розпочнеться найкоротший з усіх постів - Успенський. Його тривалість складає усього лише два тижні і завершується 27 серпня, напередодні свята Успіння Божої Матері.

Цей період присвячений Богородиці та її діянням. Піст досить суворий та нагадує Великий. Вживати рибу дозволяється лише на Свято Преображення (19 серпня).

Під забороною молочні, м’ясні та рибні страви. А в суботу та неділю дозволяється вживати рослину олію.