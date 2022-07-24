Три Спаси, Іллі-пророка та інші важливі свята серпня 2022: з'явився календар

У серпні 2022 року за церковним православним календарем ми відзначимо багато важливих свят зі своїми унікальними звичаями й традиціями. Серед них три Спаси: Медовий, Яблучний, Горіховий, Іллі-пророка, два великих дванадесятих свята - Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
Про ці та інші події останнього літа місяця - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Фото: Спаси - унікальні свята українців (pixabay)
14 серпня розпочнеться найкоротший з усіх постів - Успенський. Його тривалість складає усього лише два тижні і завершується 27 серпня, напередодні свята Успіння Божої Матері.
Цей період присвячений Богородиці та її діянням. Піст досить суворий та нагадує Великий. Вживати рибу дозволяється лише на Свято Преображення (19 серпня).
Під забороною молочні, м’ясні та рибні страви. А в суботу та неділю дозволяється вживати рослину олію.
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